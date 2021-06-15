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İstanbul'u kuvvetli sağanak vurdu: Alt geçitte can pazarı! Yüzerek kurtuldular

İstanbul'u kuvvetli sağanak vurdu: Alt geçitte can pazarı! Yüzerek kurtuldular
15.06.2021 11:46
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İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da alt geçit su doldu ve 2 sürücü mahsur kaldı. Mahsur kalan 2 sürücü alt geçitten yüzerek kurtuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


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