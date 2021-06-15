Haberler Video Haber Videoları 'Artık başı eğik Türkiye yok!' MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu

'Artık başı eğik Türkiye yok!' MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu

'Artık başı eğik Türkiye yok!' MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu
15.06.2021 11:50
Ana Sayfa 02:17
Alt geçitte can pazarı!...
Ana Sayfa 00:55
Selin Genç Orta Doğu'da da...
Ana Sayfa 01:10
Zehir tacirlerine dev...
Ana Sayfa 02:05
Adana'da uyuşturuculara şafak...
Ana Sayfa 02:32
Biden’ı sıkıştıran Putin...
Ana Sayfa 00:26
Kayseri’de doktora silahlı...
Ana Sayfa 00:25
Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını...
Ana Sayfa 00:38
Murat Yıldırım’ın eski eşini...
Ana Sayfa 01:37
Gaziantep'te feci trafik...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 63. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:17
Merve Dizdar ve Ezgi Mola...
Ana Sayfa 00:50
Joe Biden: Erdoğan ile...

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık milli siyaset ve stratejisi hükümler üstü bir anlayışla tezahür etmiştir. Emel sahiplerini uyarıyorum: Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur tacıdır. Bu tacı kara propagandalarla lekelemeye hiçbir odağın kuvveti yetmeyecektir. Başı eğik bir Türkiye artık yoktur. Öncü olan, istikamet çizen, sesini yükselten, iddialarının arkasında duran bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Herkesi dost zannederek yolumuza devam edemeyeceğimiz de ortadadır. " dedi. Devlet Bahçeli, "Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor." şeklinde konuştu.


Haber Videoları