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İstanbul’daki 6.2’lik depremi hangi ilçe kaç şiddetinde hissetti?
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İstanbul'daki 6.2'lik depremi hangi ilçe kaç şiddetinde hissetti?

Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:41:08

23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un ilçelerinde farklı şiddetlerde hissedildi. Beylikdüzü’nde 6,1 ile en yüksek etki yaşanırken, Şile’de sarsıntı 3,8’e kadar düştü. İlçe ilçe hissedilen deprem şiddeti sosyal medyada #Deprem, #IstanbulEarthquake, #SilivriDepremi, #Earthquake ve #MarmaraDepremi etiketleriyle gündem oldu.

23 Nisan 2025'te saat 16:18'de Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde büyük paniğe neden oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin İstanbul ilçelerinde hissedilme şiddetleri şöyle oldu:

  • Beylikdüzü: 6,1

  • Esenyurt, Büyükçekmece: 6,0

  • Avcılar: 5,9

  • Silivri: 5,5

  • Küçükçekmece: 5,2

  • Çatalca: 5,0

  • Başakşehir, Bakırköy, Esenler: 4,9

  • Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Sultangazi: 4,8

  • Zeytinburnu: 4,7

  • Arnavutköy, Ümraniye: 4,6

  • Fatih, Bayrampaşa, Ataşehir: 4,5

  • Sarıyer: 4,4

  • Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Eyüpsultan, Şişli: 4,3

  • Kağıthane, Tuzla, Pendik, Üsküdar: 4,2

  • Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Beykoz, Sultanbeyli: 4,1

  • Kartal: 3,9

  • Şile: 3,8

Deprem sonrası en çok etkilenen bölgeler batı ilçeleri olurken, sosyal medyada #Deprem, #IstanbulEarthquake, #SilivriDepremi, #MarmaraDepremi ve #Earthquake etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

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