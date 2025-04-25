İstanbul’daki 6.2’lik depremi hangi ilçe kaç şiddetinde hissetti?

23 Nisan 2025'te saat 16:18'de Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde büyük paniğe neden oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin İstanbul ilçelerinde hissedilme şiddetleri şöyle oldu:
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Beylikdüzü: 6,1
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Esenyurt, Büyükçekmece: 6,0
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Avcılar: 5,9
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Silivri: 5,5
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Küçükçekmece: 5,2
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Çatalca: 5,0
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Başakşehir, Bakırköy, Esenler: 4,9
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Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Sultangazi: 4,8
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Zeytinburnu: 4,7
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Arnavutköy, Ümraniye: 4,6
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Fatih, Bayrampaşa, Ataşehir: 4,5
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Sarıyer: 4,4
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Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Eyüpsultan, Şişli: 4,3
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Kağıthane, Tuzla, Pendik, Üsküdar: 4,2
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Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Beykoz, Sultanbeyli: 4,1
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Kartal: 3,9
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Şile: 3,8
Deprem sonrası en çok etkilenen bölgeler batı ilçeleri olurken, sosyal medyada #Deprem, #IstanbulEarthquake, #SilivriDepremi, #MarmaraDepremi ve #Earthquake etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.