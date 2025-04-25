İstanbul’daki 6.2’lik depremi hangi ilçe kaç şiddetinde hissetti?

Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:41:08

23 Nisan 2025'te saat 16:18'de Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde büyük paniğe neden oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin İstanbul ilçelerinde hissedilme şiddetleri şöyle oldu:

Beylikdüzü : 6,1

Esenyurt , Büyükçekmece : 6,0

Avcılar : 5,9

Silivri : 5,5

Küçükçekmece : 5,2

Çatalca : 5,0

Başakşehir , Bakırköy , Esenler : 4,9

Bağcılar , Bahçelievler , Güngören , Sultangazi : 4,8

Zeytinburnu : 4,7

Arnavutköy , Ümraniye : 4,6

Fatih , Bayrampaşa , Ataşehir : 4,5

Sarıyer : 4,4

Beşiktaş , Beyoğlu , Kadıköy , Eyüpsultan , Şişli : 4,3

Kağıthane , Tuzla , Pendik , Üsküdar : 4,2

Çekmeköy , Maltepe , Sancaktepe , Beykoz , Sultanbeyli : 4,1

Kartal : 3,9

Şile: 3,8

Deprem sonrası en çok etkilenen bölgeler batı ilçeleri olurken, sosyal medyada #Deprem, #IstanbulEarthquake, #SilivriDepremi, #MarmaraDepremi ve #Earthquake etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.