İstanbul'da tek! Buraya gelen herkes şaşıyor

İstanbul’un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş’ta yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul’un en dar sokağı olma niteliğini taşıyor. Aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokağa yolu düşenler ise şaşırıyor.

Beşiktaş'ta Kuruçeşme'ye adını veren tarihi çeşmenin yanında yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olarak biliniyor. Darlığından dolayı aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokak, kestirme geçiş oluşturması nedeniyle de vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor.

Alaylı Sokağı ilk defa görenler ise önünde fotoğraf çektiriyor. Buna benzer daha dar geçitlerin olduğunu söyleyen Tarihçi Mehmet Dilbaz, resmiyette en dar sokağın burasının olduğunu ifade etti.