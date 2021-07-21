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İstanbul'da kurbanlıklar askıda kaldı! Vatandaş isyan etti: Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz

İstanbul'da kurbanlıklar askıda kaldı! Vatandaş isyan etti: Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz
21.07.2021 08:45
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşandı. Avcılar, Küçükçekmece ve Kartal'da bozulan makineler ve ilgisiz görevliler vatandaşı isyan ettirdi. Küçükçekmece'de sabah saatlerinde kesilen kurbanlar askıda uzun süre bekleyince şişmeye başladı. Uzun süre yüzülmeyen kurbanlıklar sahipleri tarafından yüzülerek parçalanmaya başlandı. Devam eden gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştı. Bu sırada kurban kesim alanında görevli bir kasap da elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.


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