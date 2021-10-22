İstanbul'da kanlı kavga! Amca-yeğenler arasında arazi tartışması ölümle bitti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Pendik Göçbeyli mahallesinde silahlı saldırı olduğu bilgisini aldı. Olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri olay mahallinde arama yaptı. Aramalarda; (1) adet av tüfeği, (5) adet boş tabanca fişeği ve (5) adet av tüfeği kartuşu buldu.

SON DAKİKA ARAZİ KAVGASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca (Y.B.) ile yeğeni (İ.B.) arasında çıktığı tespit edildi.

Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca (Y.B.) ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri (İ.B.) ve (S.B.) tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Olayda; amca (Y.B.) hayatını kaybederken, çocukları (N.B.), (K.B.), (D.B.) ve (H.B.) de yaralandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için hızla harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde; (İ.B.) ve (S.B.) yakalanarak gözaltına alındı. (2) şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındı.