RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da göçmen operasyonu! 425 göçmen yakalandı 1 milyon 320 bin lira para cezası

İstanbul'da göçmen operasyonu! 425 göçmen yakalandı 1 milyon 320 bin lira para cezası
15.04.2022 08:44

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İstanbul'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli operasyon düzenledi.

Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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