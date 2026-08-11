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Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: İddianamedeki kör nokta ve şifreli kapı detayı gündemde

Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: İddianamedeki kör nokta ve şifreli kapı detayı gündemde

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Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kritik ayrıntılar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği odadaki kör noktayı aydınlatacak gizemli bir görüntü üzerinde çalışıldığı ve sanatçının ölümünden kısa süre önce taktırdığı şifreli kapının dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtildi.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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