Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: İddianamedeki kör nokta ve şifreli kapı detayı gündemde
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kritik ayrıntılar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği odadaki kör noktayı aydınlatacak gizemli bir görüntü üzerinde çalışıldığı ve sanatçının ölümünden kısa süre önce taktırdığı şifreli kapının dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin