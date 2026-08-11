Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 18:15

Turkuvaz Medya Grubu, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesini zirveye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyor.

2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusunun teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, Türksat uydularında televizyon ve radyo yayınlarını kapsayacak şekilde kapsamlı bir teknik düzenleme gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Cuma günü itibarıyla başlayacak teknik hazırlık ve geçiş süreci, 16 Ağustos'ta yeni frekansların devreye alınmasıyla tamamlanacak.

DAHA NET DAHA CANLI DAHA HD

Turkuvaz Medya Grubu, izleyicilerine kesintisiz ve en yüksek standartlarda yayın ulaştırma hedefi doğrultusunda bütün televizyon kanallarını yeni nesil uydulara taşıyor.

16 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde TV yayıncılığında başlayacak yeni dönem sayesinde ATV, ATV Avrupa, A Haber, A News, A Spor, A Para, A2, Vav TV, Minika GO ve Minika Çocuk kanallarında "Daha net, daha canlı ve daha HD" görüntü kalitesi standart hâle gelecek.

ANTEN AYARI GEREKMİYOR

Teknik altyapı geçişi esnasında izleyicilerin konforu ön planda tutuldu.

Bu doğrultuda, geçiş sürecinde çanak antenlerde herhangi bir fiziki değişiklik veya teknik ayar yapılmasına gerek kalmayacak.

Bütün yayınlar doğrudan HD formatında yayınlanmaya devam edecek.

UYDULARDA KANAL TARAMASI

Peki 16 Ağustos'ta izleyicilerin yapması gereken işlemler neler?

Uydu Alıcısı (Çanak Anten) Kullanıcıları: Yayınları doğrudan uydu alıcısı veya kendinden uydulu televizyonlar üzerinden alan vatandaşların, televizyonlarında kısa bir kanal taraması yapması gerekecek. Kanal taraması, Turkuvaz Medya Grubu'nun sevilen kanallarına kesintisiz ulaşılabilmesi için yeterli olacak.

Dijital Platform Kullanıcıları: Yayınları Digiturk, D-Smart, Tivibu veya KabloTV gibi dijital platformlar üzerinden takip eden izleyicilerin hiçbir işlem yapmasına gerek olmayacak. Alıcı cihazlar kendilerini otomatik olarak güncelleyecek ve yeni kanal listelerini yükleyecek.

TURKUVAZ MEDYA GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

16 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla aktif hâle gelecek olan ve Turkuvaz Medya kanallarını içeren güncel frekans tablosu şu şekilde:

1. PAKET YAYINLARI

(ATV, A Haber, A Spor, A Para, A2, VAV TV, Minika GO, Minika Çocuk)

Frekans: 12.207 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

2. PAKET YAYINLARI

(ATV Avrupa, A Haber, A News)

Frekans: 11.833 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 7500

FEC: 2/3

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

OTOMATİK TARAMA NASIL YAPILACAK

Televizyonlarında veya uydu alıcılarında TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği bulunmayan izleyiciler için Türksat otomatik tarama frekansları da duyuruldu.

Bu cihazlara sahip kullanıcılar, aşağıdaki iki farklı frekans grubundan birini kullanarak bütün güncel kanalları televizyonlarına ekleyebilecek.

Birinci Seçenek:

Frekans: 12.380 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

İkinci Seçenek:

Frekans: 12.423 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Yeni nesil uydu teknolojileriyle evlerinize konuk olacak Turkuvaz Medya'nın daha kaliteli ve canlı yayın deneyimine kesintisiz erişmek için belirtilen tarihlerde televizyonlarınızdan kanal tarama işlemlerinizi yapmayı unutmayın!