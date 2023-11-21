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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 10:52 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:15

Uzungöl'de Büyülü Dans: Denizden Bin 90 Metre Yükseğe İlk Kar Düştü! Göz Kamaştıran Görüntüler!

Türkiye'nin gözde turizm noktası Uzungöl, mevsimin ilk karıyla coştu. Deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikteki bu eşsiz köşe, kar beyazına bürünerek büyülü bir atmosfer yarattı. Uzungöl'ün çevresini 5-10 cm'ye ulaşan kar tabakası sararken, doğa tutkunları bu muazzam manzaranın tadını çıkardı. İşte Uzungöl^den göz kamaştıran görüntüler...

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl mevsimin ilk karı ile tanıştı.

Yurdun bir çok kesiminde etkisini gösteren kar yağışı bir çok ilde yolların kapanmasına neden olurken Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'e de ilk kar düştü ve Uzungöl beyaza büründü. Kar yağışı sonrasında göl çevresinde kar kalınlığı 5-10 cm'ye ulaşırken, Uzungöl'e gelen ziyaretçiler hoş anlar yaşadı.

Bursa'dan memleketine ziyarete gelen Ahmet Kurt yaptığı açıklamada "Yazın o yoğun turizm sezonunda birde böyle kışın Uzungöl'ü karlarla beraber görmek istedik. O yüzden kışın çok sakin ve durgun olan memleketimizde tam gezilecek, tam tatil yapılacak kış turizmine uygun cennetten bir bahçe olan köyümüzü ziyaret etmek istedim. Geldiğim içinde çok mutlu oldum. Gerçekten bizim memleketimiz her haliyle çok güzel. Herkesin kışın da burayı gelip görmeleri istiyoruz" dedi.

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