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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler!
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İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 21:12:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:12:39

23 Nisan'da 6.2 ile sallanan İstanbul'da vatandaşlar depreme en dayanıklı ilçeleri ve dayanıksız ilçeleri merak ediyor. İşte Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaştığı zemin haritasına göre İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri ve dayanıksız ilçeleri. İşte kritik zemin haritası...

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentin deprem riskleri yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, depremin hasar potansiyelinde zeminin hayati rolüne dikkat çekerken, Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'un zemin yapısını ortaya koyan detaylı bir harita yayımladı.

"Yıkımların Yüzde 65'i Zemin Kaynaklı"
Prof. Dr. Ercan, depremlerde yaşanan bina yıkımlarının büyük ölçüde zemin kalitesine bağlı olduğunu ifade etti. "Deprem sırasında yaşanan bina yıkımlarının yüzde 65'i zemin kaynaklıdır. Geriye kalan yüzde 35'lik kısmı ise yapı kalitesinden kaynaklanır" diyen Ercan, özellikle yapılaşmadan önce zeminin mutlaka analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Jeofizik Harita Ne Anlatıyor?
Ercan'ın yayımladığı zemin haritası, İstanbul'un yer yapısını ve deprem anında zeminin nasıl davranacağını gösteriyor. Harita sadece görsel bir veri sunmuyor; aynı zamanda yapılaşmaya uygunluk düzeylerini de belirtiyor. Bu harita üzerinden her vatandaş, yaşadığı yerin zeminsel riskini değerlendirme şansı buluyor.

Renk Kodlarıyla Risk Bölgeleri Belirlendi
Haritada İstanbul'un zemin kalitesi dört ana renkle sınıflandırıldı:

Lacivert: En sağlam, yapılaşmaya en uygun ve güvenli bölgeler

Yeşil: Göreceli olarak dayanıklı ve güvenli bölgeler

Sarı: Orta riskli, zemini sorunlu bölgeler

Kahverengi: Zemin açısından en riskli, gevşek ve yıkım olasılığı yüksek alanlar

Bu kodlamalar sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem riskine dair görsel bir fikir edinebiliyor.

"Yerinizin Zemini Sağlamsa, Bir Adım Öndesiniz"
Vatandaşlara doğrudan çağrıda bulunan Ercan, "Haritada evinizin bulunduğu noktayı tespit edin, zemin dayanımını değerlendirin. Bu haritayı paylaşın ki herkes kendi durumunu görebilsin, önlem alabilsin" dedi. Bilinçli bireylerin, sağlam yapı talep ederek deprem riskine karşı direnç geliştirebileceğini söyledi.

"Çözüm Net: Sağlam Zemine Sağlam Bina"
Ercan, açıklamasını şu net sözlerle tamamladı: "Depreme karşı en etkili çözüm, sağlam zemine sağlam bina inşa etmektir." Depremin kader olmadığını, doğru planlama ve bilinçli yapılaşma ile büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini belirtti.

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