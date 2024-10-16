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İstanbul'da bir kadının doğum yaptığı metrobüsün sürücüsü:
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İstanbul'da bir kadının doğum yaptığı metrobüsün sürücüsü: "Bu bir ilk bir tarih de diyebilirim"

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 19:56

İstanbul'da bir kadının doğum yaptığı metrobüsün sürücüsü Mustafa Bozdemir, bu doğumun bir ilk olduğunu ve tarihe geçtiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, 35 haftalık hamile Hanife Mete'nin, dün taksi bulamaması üzerine Esenyurt'ta metrobüse bindiği ve sancıları artınca metrobüste doğum yaptığı hatırlatıldı.
Doğuma İETT şoförü Mustafa Bozdemir ve güvenlik görevlilerinin de destek verdiği belirtilen açıklamada, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe "Yılmaz" ismi verildiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüsü şoförü Bozdemir, araç Sosyal Tesisler durağına geldiğinde Hanife Mete'nin rahatsızlandığını belirtti.
Cemal Mete'nin yanına geldiğini, eşinin hamile olduğunu ve doğuracağını söylediğini aktaran Bozdemir, "Ben de dedim neden taksi olayı olmadı? 'Biz taksiye binemedik, olmadı, mecbur kaldık, daha hızlı gidebilmek için metrobüsle geldik.' dedi. Küçükçekmece durağına geldiğimizde de hanımefendinin sancıları biraz daha artmaya başladı." ifadesini kullandı.
Bu sırada yolcuları tahliye etmeye başladığını belirten Bozdemir, şunları kaydetti:
"O ara bir güvenlik kardeşimiz de geldi. Onunla beraber yolcuları tahliye ettik. Sonra yukarıda en müsait yere arabamızı çektik, 112'yi aradım, sağlık ekipleri geldi. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Daha önce hiç böyle bir olay olmadı. Bu bir ilk, bir tarih de diyebilirim, bu olaya tanıklık ettim. Belki İETT'nin tarihine ben de geçmişimdir. Benim için çok güzel bir olaydı. Bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu öğrendim. O da ayrı bir sevinç oldu. İETT tarihine böyle güzel bir olay geçti."

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