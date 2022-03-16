Haberler Haber Videoları İstanbul'da ahır yandı 10 hayvan telef oldu! Fareler kabloları yemiş olabilir

İstanbul'da ahır yandı 10 hayvan telef oldu! Fareler kabloları yemiş olabilir

İstanbul'da ahır yandı 10 hayvan telef oldu! Fareler kabloları yemiş olabilir
16.03.2022 09:37

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:55
Kartopu kavgasında şok!...
Haber 02:47
Adem Dolapçı’nın yeni...
Haber 47:01
Tarihimize kirli demek...
Haber 01:42
Eski eşine sokak ortasında...
Haber 02:33
Ukraynalı model Anzelika...
Haber 00:58
Feci kaza! Taklalar atıp 50...
Haber 02:48
Başkan Erdoğan liderliğindeki...
Haber 01:07
Binlerce kişi alınacak! İşte...
Haber 01:09
Almanya Şansölyesi Ankara'da
Haber 00:17
Çelikhan'da korkutan deprem!
Haber 21:01
Seçim barajı yüzde kaça...
Haber 02:04
"İlişkilerin düzelmesi için...

Beykoz'un Örnekköy Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü. Ahır sahibinin kardeşi Orhan Bakoğlu olayla ilgili, “Yangın çıktığını duyunca geldik. Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu. Çok üzüldük. Zararımız çok büyük." dedi.

Haber Videoları

Yangın, saat 03.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın arkasındaki ahırda meydana geldi. Ahırdan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İçerideki 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağı yangın sonucu öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Ahır sahibinin kardeşi Orhan Bakoğlu olayla ilgili, "Yangın çıktığını duyunca geldik. Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu.

Çok üzüldük. Zararımız çok büyük. Yangının elektrikten çıktığının düşünüyoruz. Süt dolaplarının olduğu yerde, fareler kabloları yemiş olabilir."

SON DAKİKA