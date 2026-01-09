Başkan Erdoğan ile Şara görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

SURİYE SAHASINDAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Açıklamaya göre, görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler masaya yatırılırken, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Taraflar, sahadaki mevcut durumun istikrar temelinde yönetilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ŞARA ÜÇ ÖNCELİĞİ SIRALADI

Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, görüşmede Suriye'nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasının en temel öncelik olduğunu ifade etti. Şara, mevcut süreçte sivillerin korunması ile Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanmasının öne çıkan başlıklar olduğunu belirtti. Ayrıca, yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KOORDİNASYON VE DESTEK VURGUSU

Başkan Erdoğan ise Türkiye'nin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara verdiği desteği yineledi. Başkan Erdoğan, bölgedeki ortak zorluklar ve tehditler karşısında iki ülke arasında yakın ve etkili koordinasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

KURUMLAR ARASI YAKIN TEMAS SÜRECEK

Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Bu iş birliğinin, ortak anlayışların sahada uygulanmasını sağlaması, Türkiye ve Suriye halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrarın tesisine katkı sunması hedefleniyor.