ASELSAN GÖKDENİZ'den nokta atış! Hedefi tam isabetle vurdu!

ASELSAN tarafından geliştirilen ve savaş gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı testlerde hedefi tam isabetle vurdu. 35 mm parçacıklı ATOM mühimmatı kullanan sistem, deniz yüzeyine yakın uçan füze tehditlerine karşı üstün koruma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Türk savunma sanayiinin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak kritik bir aşama daha geçildi. ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetinde belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha etti.

"Deniz Hava Savunmasında Yeni Dönem"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, testin başarısını duyurduğu açıklamasında, yerli sistemin deniz platformlarımızın savunma kabiliyetini zirveye taşıdığını vurguladı. Görgün, "GÖKDENİZ, 35 milimetre parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. Özellikle denize çok yakın uçan (sea-skimming) tehdit senaryolarına karşı sunduğu koruma, Mavi Vatan'daki güvenliğimizi pekiştiriyor," ifadelerini kullandı.

Üç Farklı Ülkenin Envanterinde

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra üç farklı ülkenin envanterinde de görev yapan GÖKDENİZ, özgün mimarisi ve yüksek atış hızıyla dikkat çekiyor. Sistem, gemiye yönelen güdümlü mermileri, İHA'ları ve diğer hava tehditlerini otomatik olarak tespit edip bertaraf edebilme yeteneğine sahip.

