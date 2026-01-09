Türk savunma sanayiinin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak kritik bir aşama daha geçildi. ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetinde belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha etti.

"Deniz Hava Savunmasında Yeni Dönem"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, testin başarısını duyurduğu açıklamasında, yerli sistemin deniz platformlarımızın savunma kabiliyetini zirveye taşıdığını vurguladı. Görgün, "GÖKDENİZ, 35 milimetre parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. Özellikle denize çok yakın uçan (sea-skimming) tehdit senaryolarına karşı sunduğu koruma, Mavi Vatan'daki güvenliğimizi pekiştiriyor," ifadelerini kullandı.

Üç Farklı Ülkenin Envanterinde

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra üç farklı ülkenin envanterinde de görev yapan GÖKDENİZ, özgün mimarisi ve yüksek atış hızıyla dikkat çekiyor. Sistem, gemiye yönelen güdümlü mermileri, İHA'ları ve diğer hava tehditlerini otomatik olarak tespit edip bertaraf edebilme yeteneğine sahip.