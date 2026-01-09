PODCAST CANLI YAYIN
Amasya Ferhat Tüneli'nde motosiklet kazası kamerada - Video

Amasya’daki Ferhat Tüneli’nde motosikletiyle otomobilleri sollamaya çalışan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletinden savrularak taklalar atan sürücü, kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazadan saniyeler sonra ayağa kalkan sürücünün hiçbir şey olmamış gibi motosikletini kaldırıp yoluna devam etmesi şaşkınlık yarattı.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Amasya'nın ulaşım noktalarından biri olan Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde seyir halindeyken önündeki otomobilleri sollamak isteyen bir motosiklet sürücüsü, hamle yaptığı sırada dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek tünel zemininde sürüklenmeye başladı.

Kask Hayatını Kurtardı

Saldırı anında motosikletten fırlayan sürücü, sert bir şekilde asfalta çarparak taklalar attı. Dehşet dolu anlar tünelin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kafasını asfalta vurmasına rağmen kask takması sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulduğu görüldü.

Yerden Kalkıp Yoluna Devam Etti

Kazanın ardından tüneldeki trafik kısa süreliğine duraksarken, sürücünün ayağa kalkarak çevredekilere yardım ihtiyacı olmadığını belirtmesi ve devrilen motosikletini doğrultup yoluna devam etmesi kameralara yansıyan en çarpıcı an oldu. Yetkililer, kaza sonrası kask kullanımının önemine bir kez daha dikkat çekti.

