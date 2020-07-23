İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Sabaha kadar açık olacak

23.07.2020 10:37

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya: "Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Namaz için gelecek olanların girişi yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır. Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak. 736 sağlık personeli görev yapacak.



Ayasofya'ya gelirken 4 şeyi yanınızda getirmelerini rica ediyorum. Maske, seccade, sabır, anlayış...



Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.



Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak