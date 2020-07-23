Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor! İlk namaz öncesi akustik denemesi

23.07.2020 10:41

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. A Haber, Ayasofya'da yapılan hazırlıkları ve ses denemelerini özel görüntülerle ekrana getirdi.

Ayasofya Camii çevresine ve Sultanahmet Meydanı'na vinçlerin üzerine dev ses sistemleri kuruldu. Ayasofya Camii önüne Cumhurbaşkanlığı'na ait bir otobüs getirildi. Yoğun güvenlik önlemi alınan cami çevresine polis bariyerleri de yerleştirildi. Basın için kurulan platformun üzerine ise, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı" yazıldı.



İLK NAMAZ ÖNCESİ AKUSTİK DENEMELER

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. A Haber, Ayasofya'da yapılan hazırlıkları ve ses denemelerini özel görüntülerle ekrana getirdi.



