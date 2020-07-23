Ayasofya'da mest eden anlar! Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi

23.07.2020 10:41

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmak için artık saat sayıyor. Bir yandan caminin halıları serilirken diğer yandan da ses sistemi deneniyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur’an-ı Kerim okunduğu görülüyor. Okunan ayetler ise Amenerresulü Duası olarak bilinen Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetleri oldu. İşte mest eden o anlar...