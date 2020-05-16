Paket tur iadelerine düzenleme! Paket turda bedel iadesinde esneklik

16.05.2020 11:54

Seyahat acentelerinin, feshedilen paket tur bedellerinin iadesine ilişkin yükümlülüklerinde düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ücret iadelerinde tüketiciye, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde veya uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60'ıncı günü izleyen 14 gün içinde ödenmesine ilişkin tercih hakkı tanındı.