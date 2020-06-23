İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı

Son dakika haberleri...Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı.
Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...