Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 16:11

İstanbul'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle veliler ile öğrenciler, İstanbul'da kar tatili olacak mı? Yarın okul var mı? 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi mi? sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. Konuyla ilgili ise Vali Davut Gül'den önemli açıklama geldi. İşte, 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullarda kar tatili haberleri ile ilgili son durum.



İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLECEK Mİ?



TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

"Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz." diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz." ifadelerini kullandı.



21 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ 2025

21 Şubat Cuma yarın için kar tatili haberi henüz gelmedi.

Valilik'ten resmi açıklama yapıldığında haberimizde son durum güncellenecektir.