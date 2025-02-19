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Ankara’da yarın kar tatili olacak mı? Okullar tatil edildi mi? Vali Şahin’den ’’Eğitime ara’’ açıklaması!
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Ankara'da yarın kar tatili olacak mı? Okullar tatil edildi mi? Vali Şahin'den ''Eğitime ara'' açıklaması!

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 22:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından Ankara'da eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulup durdurulmayacağı merak konusu oldu. Özellikle Etimesgut ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayları nedeniyle veliler ve öğrenciler, Ankara'da kar tatili olacak mı? Yarın okul var mı? 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi mi? Konuyla ilgili ise Vali Şahin'den önemli açıklama geldi. İşte, 20 Şubat Perşembe Ankara okullarda kar tatili haberleri ile ilgili son durum.

Ankara Valisi Şahin'den kar yağışına ilişkin açıklama: "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalması ve saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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