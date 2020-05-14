İstanbul Sultangazi'de işe gitmek için çıktı hayatının şokunu yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı

14.05.2020 14:28

İstanbul Sultangazi'de işe gitmek için evinden çıkan bir kadın, sokak ortasında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan kadın, "Köpeklerden korkmuyorum ama bir anda üstüme saldırdı" dedi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar, son haftalarda artan köpek saldırılarından dolayı endişeli. Başıboş sokak köpekleri geçen Çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında işe giden bir kadına saldırdı. İşe gitmek için evden çıkan bir kadın, yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra 2868 Sokak'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir süre koşarak köpeklerden kaçmaya çalışan kadın köpeklerin pantolonunun paçasından tutmasıyla yere düştü. Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı.

KORKMADIĞIM İÇİN KAÇMADIM ÜSTÜME SALDIRDI

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, Sabah işime gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Köpeklerden normalde korkmuyorum. Korkmadığım için kaçmadım. Üstüme saldırdı. Pantolonumun paçasından tuttu, yere düştüm. Yere düşünce elimde hafif yaralandı. Direk yüzüstü yere düştüm zaten. Allah'tan paçamdan tuttu. Yoksa bacağımı ısırabilirdi dedi.