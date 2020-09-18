İstanbul için kritik gün! Kademeli mesai, toplu ulaşım, koronavirüs tedbirleri... Hepsi belli olacak

18.09.2020 10:34

Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında bazı illerde kademeli mesai kararı alınırken, İstanbul için de önemli kararlar bugün açıklanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu ile dün yapılan toplantıyı sosyal medya hesabından duyururken, toplantıda İstanbul için alınacak tedbirler ele alındı.

İstanbul'da kademeli mesai, toplu taşımada alınacak yeni tedbirler ve pandemi sürecinde yapılan denetimlerle alakalı olarak kritik toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bilgilendirmelerde bulunan Yerlikaya hafta içerisinde İstanbul için alınan kararların cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu'muz toplandı. İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon #izolasyon takip çalışmaları ve toplu ulaşım ile kademeli mesai konularını kurul üyelerimizle birlikte değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli şehirlerin başını çeken İstanbul için Vali Yerlikaya, önemli toplantının ardından kararların 18 Eylül Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu