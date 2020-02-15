Adana’da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı 15.02.2020 08:49

Son dakika haberine göre Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.