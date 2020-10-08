İstanbul hava ve trafik durumu: İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu başladı! Peki İstanbul'a dolu ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günlerdir dolu yağışı uyarısında bulunurken, vatandaşlar yağış ihtimaline karşı tüm tedbirlerini aldı. Öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış yavaş yavaş başlarken, TEM otoyolunda yağışın ve iş çıkış saatinin etkisiyle trafik yoğunluğu başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir perşembe ve cuma gününe dikkat çekerek İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yağışların, Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VATANDAŞLAR ÖNLEMİNİ ALDI

İstanbul'da bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına pak etti.

Kimi vatandaşların da etkili olması beklenen dolu yağışına karşı araçlarını halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla kapladığı görüldü.

Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gece boyunca hafif şiddette yağış etkili oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün öğle saatleri sonrası İstanbul'da yağış başladı. Yağışın ve iş çıkış saatinin etkisiyle birlikte İstanbul'da TEM Otoyolu ve e-5'te trafik yoğunluğu başladı.

İBB'nin yol ve trafik durumu sitesinde saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 53'e ulaştığı görüldü.

UYDUDAN SON GÖRÜNTÜLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan uydu görüntülerinde yağışlı havanın yavaş yavaş İstanbul üzerine yaklaşmaya başladığı görüldü.

İSTANBUL VALİSİ UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.