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İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın! 3 işçi dumandan etkilendi

İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın! 3 işçi dumandan etkilendi
28.01.2023 06:04 - Son Güncelleme: 28.01.2023 06:11

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Son dakika haberi | İstanbul'da yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

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Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde çalışma esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 3 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.



Olay, saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Finans Merkezi'ne ait B blokta bulunan -4'üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sebebiyle binada bulunan işçiler tahliye edilirken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaparak yaralıları tedbiren ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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