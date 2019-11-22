Haberler Video İstanbul Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü 10 metreden inşaat alanına düştü |Video

İstanbul Eyüpsultan'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü 10 metreden inşaat alanına düştü |Video

22.11.2019 17:29

İstanbul Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü. Kadın sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken itfaiye ekipleri aracı şantiye alanından çıkarmak için çalışma başlattı.


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