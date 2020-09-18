İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

18.09.2020 04:47

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.