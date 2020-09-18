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İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon
18.09.2020 04:47

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.


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