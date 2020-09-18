Araç fiyatlarının artması vatandaşın kanayan yarası oldu. Özellikle araçların üretildiği bayilerde araç bulunamazken, galerilerde araçların birçok çeşidine daha fazla fiyatla ulaşmak mümkün. Pandemi döneminde özellikle 2. el araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Artışa sebep olarak da araçların üretimindeki azalma gösterilmişti. Bu fiyat artışı "fırsatçılık mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Talepler arttı fiyatlar uçtu! Araç satışında fırsatçılık mı yapılıyor?
18.09.2020 04:43
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