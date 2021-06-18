Haberler Video Haber Videoları İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Sahil güvenlik botları eşlik etti

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Sahil güvenlik botları eşlik etti

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Sahil güvenlik botları eşlik etti
18.06.2021 11:10
Ana Sayfa 00:13
Yeşil kategoride aranan...
Ana Sayfa 05:34
Şok! Otomobilde ölü bulundu
Ana Sayfa 01:57
Diyarbakır’da balkonda uyuyan...
Ana Sayfa 18:40
Ayşe İpek olayında yeni...
Ana Sayfa 00:53
Eşini çalıştığı lisenin içinde...
Ana Sayfa 03:21
Şentop'tan '10 bin dolar alan...
Ana Sayfa 02:02
Rus heyet turizm için...
Ana Sayfa 05:11
Merkez Bankası’nın bu kararı...
Ana Sayfa 06:42
Sıla ve birlikte kaçtığı Hakan...
Ana Sayfa 03:02
Merve Dizdar ile Gürhan...
Ana Sayfa 02:08
Marmara'da görünmez tehlike!
Ana Sayfa 03:24
MB faiz kararını açıkladı!...

Sabah saatlerinde Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. Gemilere geçişleri sırasında sahil güvenlik botları da eşlik etti.


Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilerin geçişlerine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Rus Donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü Karadeniz'den saat 07.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 186 metre uzunluğundaki dev savaş gemisinin hemen ardından yine Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' boğaza giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan roket kruvazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı izlediği görüldü. Savaş gemilerinin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini peş peşe tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.
Haber Videoları