CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin "kardeşini taşıyan küçük çocuk" videosu kurgu çıktı

Türkiye yediden yetmişe seferber olup orman yangılarına karşı mücadele ederken CHP zihniyeti siyasi rant uğruna adeta ellerini ovuşturdu. Yangını fırsat bilen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Belediyesi'nce yayınlanan görüntülerin kurgu çıkması büyük tepki çekti. ABB TV'de yayınlanan, "küçük çocuk kardeşini taşıyor" şeklindeki duygu sömürü odaklı videonun kurmaca çıkması sosyal medyada da tepki çekti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinin tv kanalı olan ABB TV, küçük bir çocuk üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.





Antalya'da yangından etkilenen ailesine yardım etmeye çalışan küçük çocuğu alet eden ABB TV, sırf şov yapmak için çocuğun kucağına kardeşini verdi. Felaketten bile algı yapmaya çalışan ABB TV sosyal medyada tepkiyle karşılandı.





MUHİTTİN BÖCEK DE YALANI YAYDI

CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek, kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bize hangi ilçede, hangi mahallede, hangi evde ihtiyaç varsa tüm gücümüzle orada olmaya devam ediyoruz. Gündoğmuş'ta yangın nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da yanında olduk. Yaralarımızı hep birlikte ve dayanışmayla saracağız." ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının kurgu videoya verdiği tepkiler şöyle:



Bir insan neden devletini aciz göstermek ister? Ya cahildir ya hain!



İşte bizim çirkef muhalefetin özeti. O çekim yapan kadının kimliği ifşa edilmeli.



Ne yapacaklarını şaşırdılar artık..Hâlâ fitne fesatlıkdan ödün vermiyorlar.



Bu CHP zihniyetinde yalan da bitmez tiyatro da!