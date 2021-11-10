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İstanbul Başakşehir'de 9 araç birbirine girdi!

İstanbul Başakşehir'de 9 araç birbirine girdi!
10.11.2021 11:13
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İstanbul Başakşehir'de meydana gelen 2 kazada 9 araç birbirine girdi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi'nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.

Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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