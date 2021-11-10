İstanbul Başakşehir'de 9 araç birbirine girdi!

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen 2 kazada 9 araç birbirine girdi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen 2 kazada 9 araç birbirine girdi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi'nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.
Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.