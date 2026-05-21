Iğdır'da kaza anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 22:30

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak orta refüje çarptı.

Kaza Anı Kamerada

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Durumları İyi

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.