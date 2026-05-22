Bahçeli'den mutlak butlan kararı sonrası CHP'ye uzlaşı çağrısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" ve kurultayın hukuken geçersiz sayılması kararına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, mahkemenin Özgür Özel ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıp görevi Kemal Kılıçdaroğlu'na devretme hükmünün ardından, "Yargı kararlarını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır" diyerek ana muhalefet partisine kritik bir uzlaşı çağrısında bulundu.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber