Mutlak butlan kararı sonrası neler oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararı partiyi kaosa sürükledi. Özgür Özel ve mevcut organların tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla, yargı kararı doğrultusunda göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu resmen "döndüm" mesajı verdi. Kararı darbe olarak niteleyip "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan biz sorumlu değiliz" diyen Özel cephesi, genel merkez giriş çıkışlarını otobüslerle kapatarak çıkmayacaklarını söyledi. Sahadan gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde sakin bir destek nöbeti tutulurken, genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının tekmelenmesine varan gerilimli saatler ve Yargıtay ile YSK'ya yönelik hukuki itiraz hareketliliği yaşanıyor.
