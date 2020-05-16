İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verdi

16.05.2020 18:31

Son dakika haberine göre, İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.