Son dakika haberine göre, İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
16.05.2020 18:31
- İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
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