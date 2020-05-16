Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

16.05.2020 16:20

2004 yılında ilk olarak karşımıza çıktıklarında büyük sükse yapmıştı Hepsi grubu. Çocukluklarından bu yana tanışan Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ten oluşan 4 kişilik kız grubu Hepsi, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından eski istikrarını sürdürümedi ve tarihe karıştı. Gülçin Ergül'e cephe alan Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'in küslükleri yavaş yavaş son buluyor, Hepsi grubu barışıyor mu? Geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül'ün takipleşmesinin ardından herkes bu sorunun yanıtı merak ederken, Gülçin Ergül'den konuya dair açıklama geldi.