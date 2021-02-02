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İstanbul Avcılar'da kan donduran olay! Eşi ve eniştesini acımasızca katletti

İstanbul Avcılar'da kan donduran olay! Eşi ve eniştesini acımasızca katletti
02.02.2021 16:56
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Avcılar'da öğle saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir kişi tartıştığı eniştesi ve eşini silahla vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Avcılar'da bir kişi, eşi ve eniştesini silahla öldürdü. Olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer'e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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