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İstanbul Ataşehir'de bomba gibi patlama!

İstanbul Ataşehir'de bomba gibi patlama!
23.11.2021 08:51
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerinde bir fırında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı, 2 dükkanda maddi hasar oluştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Patlamanın olduğu fırının yanındaki dükkanda çalışan Gökhan Berik, "Biz yengemle birlikte tezgahta çalışıyorduk daha sonra patlama oldu ne olduğunu anlamadık. Bizim dükkanımız da zarar gördü patlamadan, üst katımız çöktü çok fazla zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibiydi." dedi.

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