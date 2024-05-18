Ticaret Bakanlığı açıkladı! 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi: Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon TL

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından gümrük muhafaza ekiplerinin Zeytinburnu açıklarında gemide yapılan aramada 144 bin 280 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Zeytinburnu Açıklarında Gemide Yapılan Aramada 144 Bin 280 Paket Sigara Ele Geçirildi— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 18, 2024
(18.05.2024) pic.twitter.com/Kpdt5J34Rw
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
Ticaret Bakanlığı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı personellerince Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemide yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 8.767.572,41 TL olan, toplamda 144.280 paket bandrolsüz sigara cinsi eşya ele geçirilmiştir.