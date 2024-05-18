Ticaret Bakanlığı açıkladı! 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi: Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon TL

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: Ticaret Bakanlığı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı personellerince Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemide yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 8.767.572,41 TL olan, toplamda 144.280 paket bandrolsüz sigara cinsi eşya ele geçirilmiştir.





Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ticaret Bakanlığı gemi takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilmiş, söz konusu geminin Bakanlığımız kullanımında bulunan Liman Tek Pencere sisteminde gümrük geliş bildiriminin boş olarak onaylanmasına müteakip ekiplerce geminin arama işlemine geçilmesi üzerine yapılan arama faaliyeti neticesinde, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında piyasa değeri yaklaşık 8.767.572,41 TL olan toplamda 144.280 paket, ilgili kurumların gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret eden TADAP ve GİB logolarını içermeyen bandrolsüz sigara cinsi eşyalar tespit edilmiştir.