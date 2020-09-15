Beyaz Saray'da ABD'nin himayesinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken İsrail Gazze'den atılan roketle vuruldu
15.09.2020 22:01
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- İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken İsrail Gazze'den atılan roketle vuruldu
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