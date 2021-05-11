İşgalci İsrail’in boykot edilmesi için yapılan animasyon filmi! Mutlaka izleyin…

İsrail'in bir kez daha Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı, Doğu Kudüs'ü ve Gazze Şeridi'ni hedef alması üzerine İsrail ürünlerini boykot videosu tekrar gündeme geldi. İslam aleminin İsrail ürünlerini boykot etmesinin nedenlerini ve sonuçlarını içeren sessiz animasyon filmi...

İsrail'in bir kez daha Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı, Doğu Kudüs'ü ve Gazze Şeridi'ni hedef alması üzerine İsrail ürünlerini boykot videosu tekrar gündeme geldi.

Animasyon videosunda markete giden bir gencin İsrail ürünlerini alınca yaşanılacaklar anlatıyor.

İsrail menşeili her ürünün terör devleti İsrail'e silah ve mühimmat olarak döndüğünün vurgulandığı sessiz animasyon filminde dikkat çeken sahneler yer aldı.