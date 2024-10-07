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İş yeri kurşunlayan adama ev hapsi verildi
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İş yeri kurşunlayan adama ev hapsi verildi

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:32

amsun'da iş yeri kurşunlama olayından adliyeye sevk edilen şahsa mahkemece ev hapsi verildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'ye ait emlakçı dükkanına tabancayla saldırı düzenlendi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Y.D.'yi (20) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.D.'ye mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulamasına karar verildi.

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