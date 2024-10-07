Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:37 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de son dönemde artan şiddet olaylarına değinerek, bu tür vakaların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. Çelik, şiddet mağduru olan polis memuru Şeyda Yılmaz, Tekirdağ'da istismara uğrayarak yaşamını yitiren Sıla bebek, cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İlknur Uzunlar'ı anarak, bu trajedilerin herkesin yüreğini dağladığını ifade etti. "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği, en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Suçluların cezasız kalacağına dair algıyı asla kabul etmeyeceğiz" diyen Çelik, adaletin hızlı ve caydırıcı işlemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını aktaran Çelik, toplumda kültürel ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtti. Sadece yasal düzenlemelerin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarının yeterli olmadığını ifade eden Çelik, önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. "Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm toplum bireylerinin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.