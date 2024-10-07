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AK Parti'den ''Cezasızlık algısına asla müsaade etmeyeceğiz'' açıklaması!
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AK Parti'den ''Cezasızlık algısına asla müsaade etmeyeceğiz'' açıklaması!

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:37 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik son MYK'den sonra vuku bulan kadın cinayetleri ve çocuk istismarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu trajik olaylar hepimizin canını çok yaktı. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Cezasızlık algısına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de son dönemde artan şiddet olaylarına değinerek, bu tür vakaların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. Çelik, şiddet mağduru olan polis memuru Şeyda Yılmaz, Tekirdağ'da istismara uğrayarak yaşamını yitiren Sıla bebek, cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İlknur Uzunlar'ı anarak, bu trajedilerin herkesin yüreğini dağladığını ifade etti. "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği, en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Suçluların cezasız kalacağına dair algıyı asla kabul etmeyeceğiz" diyen Çelik, adaletin hızlı ve caydırıcı işlemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını aktaran Çelik, toplumda kültürel ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtti. Sadece yasal düzenlemelerin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarının yeterli olmadığını ifade eden Çelik, önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. "Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm toplum bireylerinin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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