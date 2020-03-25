İrlanda'dan gelen öğrenci Ayten Sevil'den teşekkür: Odalarımız 5 yıldızlı otel konforunda 25.03.2020 18:24

Türkiye, koronavirüs nedeniyle yurtdışında kalan vatandaşlarını yurda getirdi. Uçuş yasağı olan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci getirilerek karantina altına alındı. İrlanda’dan gelen Ayten Sevil Twitter hesabından paylaştığı video ile teşekkür etti. Ayten yaptığı açıklamada, "Karantina odalarımız 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanmış." ifadelerini kullandı.

Türkiye, koronavirüs nedeniyle yurtdışında kalan tüm vatandaşlarını tek tek yurda getirerek gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında okuyan Türk vatandaşı öğrencileri ülkemize getirmeye devam ediyor. İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'da okuyan ve koronavirüs tehlikesini yaşayan öğrenciler önceki gün Türk Hava Yolları (THY) tarafından ülkemize getirildi. Öğrenciler, 14 gün karantina altına alındı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den ülkemize gelen Ayten Sevil, Twitter'da teşekkür etti: "Biz yurda döndük çok şükür. Karantina odalarımız 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanmış. Teşekkürler" dedi. Ayten Sevil, Türkiye'nin farkının her zaman her yerde hissedildiğini hatırlatarak, "Vatan aşkı imandandır. Bana ve arkadaşlarıma destek olurken kimse tarafımı sormadı! Hangi partilisin demedi. Şuan 'Nasılsınız? Durum bildirin. Gerekeni hızlıca yapacağız' denildi."