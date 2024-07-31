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İran İntikam Bayrağını göndere çekti!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 15:46 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 15:46

İran İntikam Bayrağını göndere çekti!

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Arapça “Hüseyin'in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Haniye'nin öldürülmesinin ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göndere çekilmişti.

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