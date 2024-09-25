İntihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut'un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 11:56 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 11:56

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Evinde yapılan incelemede intihar mektubu bıraktığı görüldü.

VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadeleri dikkat çekti.

Birçok kişi mektuba 'Bir insan kendi hür irademle atladım' şeklinde başlamasına anlam veremezken akıllara "İntihar mı cinayet mi" sorusu geldi.





ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE AYRILMIŞ

Yaşanan olay sonrası konuşan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk, "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" dedi.





"AİLESİ İLE BARIŞIK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un dayısı Adem Taş ise, "Kübra elimizde büyüyen bir çocuktu. Hayatını dolu dolu yaşıyordu. Dün gece haberi aldık. Hayatı seven bir çocuk nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor. İstanbul'da hayatını sürdürüyordu. Yılda 1-2 sefer anne ve babasını görmek için Bursa'ya gelirdi. Onları ziyaret ederdi. Ara sıra anne ve babası da giderdi. Ailesi ile barışık bir çocuk değildi. Bizden uzakta, İstanbul'da yaşayan yeğenimizdi. Sosyal medya ile uğraşıyordu. Yetkililer gerekli araştırmaları yapıyordur muhakkak. Bizde hala inanamıyoruz" dedi.