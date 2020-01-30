İnternet kafelerde yeni dönem başladı! İnternet kafelere yeni düzenlemede neler var? 30.01.2020 12:36

İnternet kafelerin, örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekecek. Kafeler zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, İnternet kafelere yeni düzenlemede neler var? İnternet kafe açmak için uyulması gereken kurallar neler? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...

işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.

İnternet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak.

İnternet kafelerde masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.

Bu işyerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.

Sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, iş yeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için geçerli olacak. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmesi gerekecek.

İnternet kafelerde, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.

MERDİVENALTI İŞLETMELER AÇILAMAYACAK

İnternet kafeler zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Kafeler 4 yıl içinde bu hüküme uygun hale getirilecek.

Bu kafelerde masalar en az 72×52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.

Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi gibi malzemeler ile kapatılacak. İnternet kafelerin, 3 ay içerisinde bu düzenlemeyi yapması gerekecek.

Duvarlarda, monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları gibi bilgisayar donanım birimlerinde ve masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka plan gibi bilgisayar yazılım birimlerinde ilgili mevzuatça yasaklanan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamayacak. Bu düzenleme için internet kafelere 1 ay süre verildi.

İnternet kafelerde, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamayacak ve özel oda türü uygulamalar yapılamayacak.

Kafeler 3 ay içinde bu hükme uygun hale getirilecek.